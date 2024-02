Ensaguentado, rapaz diz ter sido espancado por guardas noturnos em Campo Grande

Rapaz, de 29 anos, foi encontrado agonizando e todo ensanguentado em uma via pública do bairro Vila Marli, em Campo Grande, durante a madrugada desta sexta-feira (2). Ele afirmou que foi agredido por guardas noturnos que fazem a vigilância dos bairros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi solicitada para atender um local de lesão corporal e ao chegar pelo endereço, notou que a vítima estava caída com vários ferimentos e sangrando bastante.

No visual, foi possível notar pelos militares ferimentos no rosto e cortes em uma das pernas do rapaz. Não há informações no registro sobre qual teria sido o motivo que levaram as agressões, apenas a versão do homem dizendo ter sido espancado.

O Corpo de Bombeiros foi solicitado e realizou atendimento médico no rapaz, encaminhando ele para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

