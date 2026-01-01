Menu
Enteada esfaqueia padrasto no rosto durante briga familiar na virada do ano em MS

Discussão antecedeu agressão e pessoas na residência conseguiram intervir

01 janeiro 2026 - 13h53Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de Nova AndradinaDelegacia de Polícia Civil de Nova Andradina   (Foto: Jornal da Nova)

Homem, de 34 anos, foi esfaqueado no rosto pela enteada, de 26 anos, após um desentendimento ao longo da virada do ano em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande, nesta quinta-feira, dia 1º.

A vítima foi socorrida até o Hospital Regional por um vizinho e pessoas que estavam na residência, no Conjunto Habitacional Randolfo Jareta, conseguiram controlar a jovem.

Segundo o site Jornal da Nova, houve um desentendimento entre os dois, evoluindo para uma discussão e que acabou com a enteada se apossando de uma faca e golpeando o rosto do padrasto.

O motivo para a briga não foi revelado, mas a mãe da agressora relatou para a Polícia Militar que desentendimento entre eles são recorrentes, mas que nunca haviam chegado a trocar agressões.

O caso foi encaminhado para a delegacia, onde a jovem ficou detida.

