Enteada esfaqueia padrasto no rosto durante briga familiar na virada do ano em MS

Homem, de 34 anos, foi esfaqueado no rosto pela enteada, de 26 anos, após um desentendimento ao longo da virada do ano em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande, nesta quinta-feira, dia 1º.

A vítima foi socorrida até o Hospital Regional por um vizinho e pessoas que estavam na residência, no Conjunto Habitacional Randolfo Jareta, conseguiram controlar a jovem.

Segundo o site Jornal da Nova, houve um desentendimento entre os dois, evoluindo para uma discussão e que acabou com a enteada se apossando de uma faca e golpeando o rosto do padrasto.

O motivo para a briga não foi revelado, mas a mãe da agressora relatou para a Polícia Militar que desentendimento entre eles são recorrentes, mas que nunca haviam chegado a trocar agressões.

O caso foi encaminhado para a delegacia, onde a jovem ficou detida.

