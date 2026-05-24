Enteado atacou madrasta após ela pedir para abaixar o som na Capital

Taynara Menezes e Vinícius Costa atualizado em 24/05/2026 às 18h36

A tentativa de feminicídio registrada neste domingo, dia 24, foi motivada pelo pedido da madrasta para o enteado, Keven Luan Silva Nunes, de 31 anos, diminuir o volume do som. O caso aconteceu no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Após o pedido, ele desferiu um golpe de facão contra a cabeça da madrasta, que sofreu uma lesão extensa e profunda na parte superior esquerda da cabeça.

Essa não é a primeira vez que Keven ataca a madrasta. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que já foi vítima de tentativa de feminicídio anteriormente, crime cometido pelo próprio enteado e naquela oportunidade, chegou a ter medida protetiva contra o indivíduo.

Dessa vez, ela foi socorrida pelo marido e encaminhada para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Já o enteado, foi preso na casa da mãe, na rua Claudio Coutinho, após uma ligação do irmão, que comunicou a polícia sobre seu paradeiro.

A vítima ainda ressaltou para a Polícia Militar que antes do enteado fugir, ele chegou a ameaçá-la, dizendo que caso fosse preso, iria matá-la.

O caso foi levado ao conhecimento da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e registrado como tentativa de feminicídio e ameaça.

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