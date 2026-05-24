Enteado golpeia madrasta com facão e é preso por tentativa de feminicídio na Capital

Rapaz, que não teve o nome divulgado até o momento, foi preso em flagrante na tarde deste domingo, dia 24, na rua Novo Horizonte, no bairro Centro Oeste, em Campo Grande.
Ele foi detido por tentativa de feminicídio após golpear a madrasta com um golpe de facão na cabeça, causando ferimentos na vítima.
Segundo informações preliminares, a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.
Ainda conforme detalhes apurados pela reportagem, o suspeito foi localizado e preso na casa da própria mãe. Ele foi encaminhado para a delegacia da mulher onde será autuado em flagrante.
O caso será investigado pela DEAM.Reportar Erro
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