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Enteado golpeia madrasta com facão e é preso por tentativa de feminicídio na Capital

Vítima recebeu golpe na cabeça e foi levada para atendimento na UPA Universitário

24 maio 2026 - 16h00Vinicius Costa e Vinicius Santos
Vítima foi atendida no UPA UniversitárioVítima foi atendida no UPA Universitário   (Reprodução)

Rapaz, que não teve o nome divulgado até o momento, foi preso em flagrante na tarde deste domingo, dia 24, na rua Novo Horizonte, no bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

Ele foi detido por tentativa de feminicídio após golpear a madrasta com um golpe de facão na cabeça, causando ferimentos na vítima.

Segundo informações preliminares, a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Ainda conforme detalhes apurados pela reportagem, o suspeito foi localizado e preso na casa da própria mãe. Ele foi encaminhado para a delegacia da mulher onde será autuado em flagrante.

O caso será investigado pela DEAM.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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