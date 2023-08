Entrega! Polícia Federal combate tráfico pelos Correios em Campo Grande

Sarah Chaves, com informações da PFMS

Para desmembrar organização de distribuição de drogas através dos Correios a diversas regiões do Brasil, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (11) a operação Delivery 2. Foram cumpridos cinco mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão em Campo Grande e em Caarapó.

Na primeira fase da operação Delivery, desencadeada em 2022, houve a prisão de um especialista em ludibriar os mecanismos de fiscalização dos Correios e também sua namorada que atuava como parceira no crime.

A previão é de que mais indivíduos relacionados ao crime investigado possam ser identificados.

