Entregador de aplicativo é preso enquanto fazia entregas de "disk droga"

Um motoboy de 22 anos, entregador de aplicativo, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4) após ser abordado pela Policia Militar enquanto fazia a entrega de papelotes de cocaína na Rua Antônio Maria Coelho.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição da PM estava fazendo rondas pela região da Orla Morena quando flagrou um motociclista estacionando sua moto rapidamente, descendo dela e jogando um saco, com uma espécie de pó branco, em uma pilha de carvão e indo embora.

O jovem então saiu do local, sem ter recebido dinheiro ou ter comprado algo, atitude que levantou a suspeita dos policiais.

Ao ser abordado, o jovem confessou, ainda no local, que trabalha com uma espécie de “disk drogas” junto de seu trabalho como entregador no iFood, e que cada vez que realiza uma entrega, recebe em dinheiro e repassa ao seu fornecedor em espécie ou através do Pix ou, às vezes, entrega droga já paga e recebe uma espécie de “comissão” pelo trabalho.

Quando questionado sobre ter entrado na convenicência, o motoboy explicou aos policias que entrou em pânico ao notar a guarnição e tentou se desfazer da droga.

A polícia recolheu um saco plástico com outros cinco saquinhos menores, cheios de um pó branco, no local. O produto foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que comprovou que a droga se trata de cocaína.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, e o jovem foi preso em flagrante.

