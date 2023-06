Entregador é abordado por dupla armada e tem moto levada no Jockey Club

Um jovem trabalhador de 22 anos procurou a Polícia Civil após ser roubado durante uma entrega na noite dessa sexta-feira (9), no Jardim Joquei Club.



De acordo com a vítima, ele estava realizando entregas do Ifood quando os dois autores chegaram a pé e apontaram uma arma de fogo dizendo, "não tenta nada, se não, vai tomar".



Diante da ameaça o jovem desceu da moto, os autores retiraram o aparelho celular do aplicativo e o jogaram no chão, subiram na moto da vítima e saíram sentido bairro Nhanhá, conforme relatado no boletim de ocorrência da Depac Centro.



As imagens de câmeras de segurança serão apresentadas na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) para identificação dos autores.





