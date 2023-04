Entregador morre seis dias após cair durante o serviço em MS

O entregador José De Oliveira Pinto Junior, de 57 anos, morreu seis dias depois de sofrer um acidente de moto durante o trabalho na Rua Kalil Salamene, em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a nora da vítima contou que ele fazia entrega de marmitas e estava trafegando em uma Honda Titan 125, quando acabou perdendo o equilíbrio e caindo no final da manhã de sexta-feira, dia 14 de abril.

José foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o Hospital Regional do município, onde foi diagnosticado com duas fraturas no braço esquerdo. A vítima precisou então ser transferido para a Santa Casa da Capital.

Já em Campo Grande, José foi internado e passou por cirurgia. Como era uma pessoa obesa, tinha comorbidades, acabou sendo levado para o CTI onde permaneceu por mais quatro dias, até falecer na manhã de ontem.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

