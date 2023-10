Entrepostos: Gaeco deflagra operação contra organização do tráfico em MS

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou nesta terça-feira (31) a Operação Entreposto, com intuito de desmantelar uma organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de drogas, no qual contava com uma rede de apoio em Campo Grande, Ponta Porã, mas também em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

A operação cumpriu 33 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão nos referidos Estados de atuação dos criminosos.

O trabalho de investigação por parte das autoridades perdurou por 18 meses e durante esse período, houve apreensões que resultaram 17 toneladas de maconha e pelo menos 15 prisões de membros ligados a esse grupo.

Segundo divulgado pelo Ministério Público, em sua logística, o grupo criminoso contava com integrantes que exerciam funções diversas, tais como as de gerenciar e coordenar a atividade, desde a aquisição das cargas de drogas nas cidades sul-mato-grossenses situadas na fronteira com o país produtor da droga até o transporte ao destino e também aqueles que serviam como motoristas das cargas, “batedores”, auxiliares de carga e descarga dos caminhões.

As investigações revelaram que a organização criminosa alvo do Gaeco é especializada na remessa de grandes quantidades de drogas para outros estados da Federação, sobretudo São Paulo e Minas Gerais.

