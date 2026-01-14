Envolvido em latrocínio de padre é recapturado pela polícia em Dourados

João Victor Martins Vieira, de 18 anos, foi recapturado pela Polícia Civil de Dourados, durante a terça-feira, dia 13, por envolvimento direto na ocultação do cadáver do padre Alexsandro da Silva Lima, em novembro do ano passado.

O jovem havia sido preso em flagrante logo após o crime e solto em audiência de custódia realizada pelo Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, as investigações indicaram que ele teria auxiliado na adulteração da cena, removendo objetos da residência e contribuindo para a ocultação do corpo, além de subtrair itens do imóvel.

Após audiência de custódia, o investigado foi liberado mediante medidas cautelares, que incluíam a atualização de endereço e comparecimento aos atos processuais.

O descumprimento dessas condições levou a Justiça a decretar a prisão preventiva. Ele foi recapturado em uma residência no bairro João Paulo II.

Com a nova prisão, já são dois dos cinco envolvidos detidos preventivamente. Um adolescente cumpre medida de internação e duas adolescentes respondem em liberdade.

