Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Envolvido na morte de Vandermárcio é preso em casa em Campo Grande

Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde novembro do ano passado

06 fevereiro 2026 - 13h23Luiz Vinicius
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vidaDia em que Vandermárcio foi socorrido com vida   (Whatsapp/JD1 Notícias)

Foragido há três meses, Luan de Oliveira Lemes, 22 anos, envolvido na morte de Vandermarcio Gomes da Silva Junior, 22 anos, em maio do ano passado, foi preso durante uma ação policial na manhã desta sexta-feira, dia 6, em Campo Grande.

Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto desde novembro do ano passado e foi localizado por uma equipe da Polinter (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas) em uma residência, no bairro Jardim Batistão.

Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi conduzido à sede da delegacia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Ainda segundo a Polícia Civil, em seguida, foi encaminhado à delegacia de plantão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Caso Vandermárcio - O jovem foi vítima de atropelamento na madrugada do dia 25 de maio deste ano, após se envolver em uma briga, conforme a investigação da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Vandermárcio não tinha passagens e estava na companhia de um amigo quando, em razão de uma dívida de R$ 150,00, passou a confrontado por várias pessoas, dentre elas o credor.

A Polícia identificou que seu amigo é quem possuía a dívida, mas os dois passaram a ser insultados e agredidos. Durante as agressões o amigo de Silva Junior conseguiu fugir, mas este continuou a ser brutalmente espancado.

Próximo de perder a consciência, a vítima sentou-se em uma meio-fio, totalmente indefeso, visando se recuperar. Nesse momento, indivíduo, que dirigia um Volkswagen Gol, de cor branca, também envolvido na briga, resolveu matar Vandermácio, atropelando-o. Na ação, o corpo da vítima ficou prensada entre o solo, assoalho e rodas, impedindo que o automóvel voltasse a circular.

Quem pilotava o carro era Gustavo Mendes de Souza Paulino, de 21 anos, preso no dia 6 de outubro em Toledo, no Paraná.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia da Mulher em Naviraí
Polícia
Homem é preso por sequestrar e ameaçar matar esposa em Naviraí
Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais
Polícia
Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas
Polícia
Mulher é agredida com golpes de barra de ferro ao tentar separar briga em MS
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Polícia
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
Polícia
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem surta após término do namoro, ameaça matar ex e tirar a própria vida no Coophavilla
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
Polícia
Sumido desde sábado, idoso é encontrado em avançado estado de decomposição em Três Lagoas
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital
Polícia
Drogada, jovem usa tesoura para ameaçar vizinhos de morte em Nova Andradina
Isabelly desapareceu no dia 17 de dezembro
Interior
Família segue na busca por garota desaparecida há quase dois meses em Sidrolândia
Santa Casa de Corumbá
Polícia
Irmãos brigam e um vai parar no hospital ferido a tiros em Corumbá

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital