Envolvido na morte de Vandermárcio é preso em casa em Campo Grande

Foragido há três meses, Luan de Oliveira Lemes, 22 anos, envolvido na morte de Vandermarcio Gomes da Silva Junior, 22 anos, em maio do ano passado, foi preso durante uma ação policial na manhã desta sexta-feira, dia 6, em Campo Grande.

Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto desde novembro do ano passado e foi localizado por uma equipe da Polinter (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas) em uma residência, no bairro Jardim Batistão.

Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi conduzido à sede da delegacia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Ainda segundo a Polícia Civil, em seguida, foi encaminhado à delegacia de plantão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Caso Vandermárcio - O jovem foi vítima de atropelamento na madrugada do dia 25 de maio deste ano, após se envolver em uma briga, conforme a investigação da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Vandermárcio não tinha passagens e estava na companhia de um amigo quando, em razão de uma dívida de R$ 150,00, passou a confrontado por várias pessoas, dentre elas o credor.

A Polícia identificou que seu amigo é quem possuía a dívida, mas os dois passaram a ser insultados e agredidos. Durante as agressões o amigo de Silva Junior conseguiu fugir, mas este continuou a ser brutalmente espancado.

Próximo de perder a consciência, a vítima sentou-se em uma meio-fio, totalmente indefeso, visando se recuperar. Nesse momento, indivíduo, que dirigia um Volkswagen Gol, de cor branca, também envolvido na briga, resolveu matar Vandermácio, atropelando-o. Na ação, o corpo da vítima ficou prensada entre o solo, assoalho e rodas, impedindo que o automóvel voltasse a circular.

Quem pilotava o carro era Gustavo Mendes de Souza Paulino, de 21 anos, preso no dia 6 de outubro em Toledo, no Paraná.

