Enxadadas e socos: Vizinhos brigam no meio da rua em Corumbá

Dois homens, de 40 e 47 anos, trocaram socos e golpes de enxadada durante uma briga na noite de terça-feira (23), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. A confusão teria começado por causa de um desentendimento entre as esposas dos dois.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local indicado, onde encontrou os dois autores. As autoridades apuraram que um deles estava em frente de sua casa, quando o vizinho partiu para cima dele.

Para se defender, o homem pegou uma enxada e deu um golpe que acertou o braço do outro. Os dois passaram a trocar socos, xingamentos e chutes.

Depois da briga, os dois foram para suas casas. Ainda segundo a apuração da PM, a briga teria acontecido por conta de um desentendimento, que vem acontecendo entre as esposas dos homens.

Os envolvidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa. Eles não quiseram representar criminalmente um contra o outro.

