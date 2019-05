Mulher esfaqueia marido ao não conseguir ler conversas no "zap"

O jovem Douglas Navarro da Silva, 21 anos, foi esfaqueado nas costas pela esposa Daiany Pereira da Silva, 35 anos, durante um jogo de baralho, em Campo Grande, no domingo (12).



Ela não teria conseguido ler as mensagens que o marido recebeu no WhatsApp dele.



O fato aconteceu no bairro Vila São Jorge da Lagoa. A vítima contou aos policiais que estava jogando baralho com amigos e familiares, quando a mulher começou a discutir com ele por ciúmes ao tentar ler as mensagens do WhatsApp e não conseguir.



Daiany foi até a cozinha, pegou uma faca de cerra e desferiu três golpes nas costas dele e a jogou em um terreno baldio.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coophavila.



A polícia foi acionada e a esposa confessou ter esfaqueado ele. A autora argumentou que foi agredida por ele em outras ocasiões.



Daiany foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Centro, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

