Polícia

Em questão de minutos, GCM salva a vida de gestante em perigo em Campo Grande

Do chamado até o deslocamento para encontrar a vítima, guardas levaram apenas 3 minutos

22 janeiro 2026 - 11h54Luiz Vinicius
GCM e Bombeiros participaram do atendimentoGCM e Bombeiros participaram do atendimento   (Divulgação/GCM)

Foram três minutos de deslocamento, mas crucial para evitar um desfecho ainda pior. Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana conseguiu salvar a vida de uma gestante, de 26 anos, na manhã desta quinta-feira, dia 22, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

Esses três minutos seriam referentes ao acionamento do Centro de Controle para uma equipe dos guardas que estavam nas ruas, o que garantiu agilidade no atendimento a vítima.

Conforme repassado para a reportagem, quando as equipes chegaram no local, encontraram a gestante atentando contra a própria vida com um caco de vidro.

A mulher estava em estado de grande estresse e realizando cortes em si, mas após contato e conversa, mesmo com dificuldade, a equipe dos guardas conseguiu acalmá-la e fez com que ela soltasse o caco de vidro.

Em conversa mais tranquila, ela relatou que teve uma discussão referente ao relacionamento com o companheiro, mas que não sofreu nenhum tipo de agressão. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado, acompanhado da equipe de motosocorristas, e após atendimento no local, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

