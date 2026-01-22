Em questão de minutos, GCM salva a vida de gestante em perigo em Campo Grande

Foram três minutos de deslocamento, mas crucial para evitar um desfecho ainda pior. Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana conseguiu salvar a vida de uma gestante, de 26 anos, na manhã desta quinta-feira, dia 22, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

Esses três minutos seriam referentes ao acionamento do Centro de Controle para uma equipe dos guardas que estavam nas ruas, o que garantiu agilidade no atendimento a vítima.

Conforme repassado para a reportagem, quando as equipes chegaram no local, encontraram a gestante atentando contra a própria vida com um caco de vidro.

A mulher estava em estado de grande estresse e realizando cortes em si, mas após contato e conversa, mesmo com dificuldade, a equipe dos guardas conseguiu acalmá-la e fez com que ela soltasse o caco de vidro.

Em conversa mais tranquila, ela relatou que teve uma discussão referente ao relacionamento com o companheiro, mas que não sofreu nenhum tipo de agressão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, acompanhado da equipe de motosocorristas, e após atendimento no local, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

