Equipes da ForÃ§a Nacional deixam as buscas pelos fugitivos de MossorÃ³

A Força Nacional encerrou a participação nas buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Ao todo, mais de 100 agentes e 20 viaturas estavam envolvidos na operação.

Nesta semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu não renovar o uso das equipes na operação, e o último prazo estipulado se encerrou. Hoje (30), as equipes da Força Nacional começaram a deixar Mossoró, onde a operação estava concentrada. Antes de sair, eles se reuniram, fizeram uma oração e depois foram entrando nas viaturas. As primeiras saíram da cidade por volta das 6h45. As últimas deixaram o local às 7h15.

A Força Nacional chegou a Mossoró na madrugada do dia 23 de fevereiro, após a participação dela ter sido autorizada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

De acordo com o secretário Nacional de Políticas Penais (Senappen), André Garcia, a retirada da Força Nacional da região onde as buscas estavam concentradas não significa que a operação está encerrada, mas representa uma mudança de estratégia para a recaptura da dupla.

"Faz parte de uma nova estratégia que estamos adotando no local, de intensificação e concentração de esforços na investigação e na atividade de inteligência. Por isso que não necessariamente precisamos de uma quantidade muito grande de policiais para fazer esse tipo de trabalho", explicou André Garcia.

A operação em busca da dupla, que chegou ao 46º dia neste sábado, se concentra entre as cidades vizinhas Mossoró e Baraúna.

