Era para o churrasco? Homem furta duas peças de fraldinha, mas é preso na Capital

Auxiliar de serviços gerais, de 41 anos, foi preso em flagrante durante a manhã desta quinta-feira, dia 30 de outubro, após furtar duas peças de fraldinha de um supermercado, localizado na rua 13 de Maio, na região central de Campo Grande.

Ele foi detido por uma funcionária na saída do estabelecimento e foi reconhecido como o mesmo suspeito que havia tentado furtar outras carnes nos dias 17 e 18.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a funcionária destacou para a Polícia Militar que o homem pegou duas peças de carne, tipo fraldinha, avaliadas em R$ 94,47, e saiu do supermercado sem efetuar o pagamento.

Com a presença dos militares, a testemunha apresentou os vídeos para a equipe e assim, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Devido ao receio de fuga e pelo fato do suspeito estar agitado, foi colocado as algemas nele.

O caso foi levado até a delegacia de plantão.

