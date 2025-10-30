Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Era para o churrasco? Homem furta duas peças de fraldinha, mas é preso na Capital

Segundo funcionária do estabelecimento, suspeito já teria tentado furtar carne em duas datas passadas

30 outubro 2025 - 15h23Luiz Vinicius
Carne foi furtada pelo homemCarne foi furtada pelo homem   (Reprodução/Reddit)

Auxiliar de serviços gerais, de 41 anos, foi preso em flagrante durante a manhã desta quinta-feira, dia 30 de outubro, após furtar duas peças de fraldinha de um supermercado, localizado na rua 13 de Maio, na região central de Campo Grande.

Ele foi detido por uma funcionária na saída do estabelecimento e foi reconhecido como o mesmo suspeito que havia tentado furtar outras carnes nos dias 17 e 18.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a funcionária destacou para a Polícia Militar que o homem pegou duas peças de carne, tipo fraldinha, avaliadas em R$ 94,47, e saiu do supermercado sem efetuar o pagamento.

Com a presença dos militares, a testemunha apresentou os vídeos para a equipe e assim, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Devido ao receio de fuga e pelo fato do suspeito estar agitado, foi colocado as algemas nele.

O caso foi levado até a delegacia de plantão.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Polícia
Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Ônibus de Campo Grande
Polícia
Passageira é agredida por casal que pedia dinheiro dentro de ônibus em Campo Grande
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motociclista e criança ficam feridos após colisão com caminhonete em São Gabriel do Oeste
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Colegas de trabalho brigam por fofoca e trocam socos em shopping de Campo Grande
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Polícia Federal apreendeu vários materiais
Polícia
Homem é preso por armazenar abuso sexual infantil em Três Lagoas
Pedestre estava caído no acostamento da rodovia
Polícia
Pedestre morre após ser atropelado na MS-480, entre MS e São Paulo
Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Polícia
Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
Polícia
Devendo agiota, mulher tem casa atingida por 10 disparos em Sidrolândia
Operação aconteceu em Três Lagoas
Polícia
PF volta a caçar abusadores de menores na internet em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima