"Era um moleque de boa", executado no Macaubas iria ser pai em poucos meses

Casado e prestes a ser pai, Renan De Camargo Candido, de 23 anos, tentou fugir dos pistoleiros, mas foi perseguido e atingido com diversos tiros nas costas, na noite de sábado (4), na Rua Fidelis Bucker, Jardim Macaubas, em Campo Grande.

O irmão da vítima, que preferiu não se identificar, contou a imprensa que ele estava sentado com amigos em frente a uma residência no momento em que tudo começou. “O cara acertou a perna dele, ainda assim após cair, tentou correr e caiu de novo. Nisso o garupa desceu e fez vários disparos nas costas dele. De madrugada, outros três motoqueiros viram para a rua ficar ‘zoando’, meio que conferindo”, explica.

Para a família, a suspeita é de que a morte de Renan tenha acontecido após um desentendimento em uma festa na madrugada de sexta-feira para sábado, pois ‘era um moleque de boa’ e não tinha rixa com ninguém. “Ele era cabeça, moleque novo. Nossos amigos contaram que ele tinha discutido com um homem no ‘fervo’ [festa] em uma chácara”, diz.

Ainda em choque com tudo que aconteceu, a mãe do rapaz contou que apenas ouviu os disparos enquanto ia comprar mistura. “Ele tava sentado com os amigos e eu avisei que ia ao mercado comprar mistura. Quando a gente estava voltando só ouviu os disparos muito altos e vários seguidos. A roupa dele ficou toda furada de bala”, disse.

A avó do Renan, identificada como Regina, chegou ao local chorando muito. “Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Renan nunca foi uma pessoa mau, era um bom rapaz. Tiraram a vida do meu neto”, lamenta aos prantos a idosa.

Execução - Renan De Camargo Candido, de 23 anos, foi executado com 16 tiros de calibre 9 mm durante a noite de sábado (4).

As apurações iniciais da Polícia Militar apontam que uma dupla, em uma motocicleta preta, passou e atirou diversas vezes contra Renan, fugindo em seguida. O jovem chegou a ser socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)Universitário, mas chegou ao local já sem vida.

O caso esta sendo investigado como homicídio doloso.

