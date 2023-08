Erro de ortografia em documento falso faz fugitivo ser preso de novo

Quatro anos após ter fugido da cadeia em Dourados, um homem de 43, foi preso nesta segunda-feira (7), em Primavera do Leste-MT. Ele acabou sendo localizado, acredite ou não, por causa de um erro ortográfico no documento apresentado para a polícia.

Condenado a mais de 12 anos de prisão por tráfico e associação criminosa, o indivíduo escapou do cumprimento da pena quando trabalhava em atividades extramuros no estado vizinho, em 2019.

Durante a abordagem, ele apresentou o documento falso, com dizeres como "Título Eleitorral". A polícia percebeu que ele se apresentava com um nome e o documento trazia outro. A identidade dele não foi divulgada, mas, ao ser questionado pelos policiais, ele contou o nome verdadeiro.

Além do nome do documento escrito errado, a informação sobre a cidade de origem dele também está incorreta: Cenador Canedo (GO). Na casa dele, a polícia também encontrou os documentos verdadeiros que comprovaram a identidade do fugitivo.

Segundo a polícia, ele estaria em Primavera do Leste há cerca de um ano e trabalhava como mecânico. Ele foi conduzido até a delegacia da cidade, onde voltou para o cumprimento da pena.



