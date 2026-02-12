Escola da Capital 'garante' que câmera em banheiro feminino estava em desuso há seis anos

Saiba Mais Polícia Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital

A câmera de segurança encontrada no banheiro feminino da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, região da Mata do Jacinto, em Campo Grande, estaria sem funcionar há pelo menos seis anos. Isso é o que garante a direção da unidade de ensino para as autoridades que estiveram presentes na unidade na noite desta quarta-feira, dia 11.

Mesmo com a afirmação, alunas refutaram a explicação ao dizerem que, em diversas ocasiões, alteravam a posição da câmera devido ao constrangimento causado, mas posteriormente, o equipamento voltava a ser direcionado para o interior das cabines.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a diretora explicou para a Polícia Militar que a câmera havia sido instalada na escola em 2016, porém, disse que o equipamento não estava funcionando. Porém, disse que um curto-circuito aconteceu há seis anos.

Os militares não localizaram nenhum equipamento de filmagem no banheiro masculino, mas visualizaram um suporte de câmera, indicando que poderia ter sido instalada em outra ocasião.

O Conselho Tutelar foi acionado devido a possível violação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A Polícia Científica esteve no local, acompanhada da Polícia Civil, e recolheram o equipamento de filmagem e o DVR.

O caso será investigado como produzir, reproduzir, fotografar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança, ou adolescente.

A reportagem do JD1 Notícias, como informado anteriormente, entrou em contato com a SED (Secretaria de Estado de Educação) ainda na noite de quarta-feira e aguarda um posicionamento oficial sobre o caso.

Polícia Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital

