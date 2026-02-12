Menu
Polícia

Escola da Capital 'garante' que câmera em banheiro feminino estava em desuso há seis anos

Alunas alteravam a posição do equipamento devido ao constrangimento, mas após um tempo, ela voltava para a direção das cabines

12 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 12/02/2026 às 08h04
Câmera estava voltada para baixo, na direção das cabinesCâmera estava voltada para baixo, na direção das cabines   (Vinicius Santos)

A câmera de segurança encontrada no banheiro feminino da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, região da Mata do Jacinto, em Campo Grande, estaria sem funcionar há pelo menos seis anos. Isso é o que garante a direção da unidade de ensino para as autoridades que estiveram presentes na unidade na noite desta quarta-feira, dia 11.

Mesmo com a afirmação, alunas refutaram a explicação ao dizerem que, em diversas ocasiões, alteravam a posição da câmera devido ao constrangimento causado, mas posteriormente, o equipamento voltava a ser direcionado para o interior das cabines.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a diretora explicou para a Polícia Militar que a câmera havia sido instalada na escola em 2016, porém, disse que o equipamento não estava funcionando. Porém, disse que um curto-circuito aconteceu há seis anos.

Os militares não localizaram nenhum equipamento de filmagem no banheiro masculino, mas visualizaram um suporte de câmera, indicando que poderia ter sido instalada em outra ocasião.

O Conselho Tutelar foi acionado devido a possível violação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A Polícia Científica esteve no local, acompanhada da Polícia Civil, e recolheram o equipamento de filmagem e o DVR.

O caso será investigado como produzir, reproduzir, fotografar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança, ou adolescente.

A reportagem do JD1 Notícias, como informado anteriormente, entrou em contato com a SED (Secretaria de Estado de Educação) ainda na noite de quarta-feira e aguarda um posicionamento oficial sobre o caso.

