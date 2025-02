Escola é invadida por homem e assusta professores e alunos na Capital

Uma escola na região do Jardim Monumento foi invadida por um homem, que conforme informações preliminares, não confirmadas, estaria armado com uma faca, fugindo de uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana na manhã desta quinta-feira (27).

Conforme informações de um docente, o homem teria pulado o muro da escola e professores fizeram barricadas. Logo depois a diretoria acionou os pais e responsáveis para buscar os alunos. Um dos professores relatou momento do susto, em que viu o homem passando no fundo da escola.



Uma equipe do Batalhão do Choque da Polícia Militar esteve na unidade de educação acompanhando o caso.

O JD1 entrou em contato com a Prefeitura Municipal e a Guarda Civil para obter informações e aguarda resposta.





