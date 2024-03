Por meio das redes sociais, a Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad, localizada no bairro Estrela Dalva, publicou uma nota da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), lamentando o falecimento do pequeno Ysaac Messias Rodrigues Santos, de 10 anos. Ele morreu depois de ser atropelado um ônibus na noite de ontem (14), enquanto andava de bicicleta.

“A mãe do aluno sempre estava presente na escola e Ysaac era muito querido por amigos e professores. Um menino alegre, feliz e enérgico, que deixará saudades em todos”, diz a nota.

Em continuação, foi divulgado que o acidente aconteceu perto da casa onde o estudante morava.

O acidente – Na noite de ontem, Ysaac andava de bicicleta com o amigo quando pegaram o embalo pela rua West Pointi. Ao chegar no cruzamento com a Rua Lise Rose, ele não conseguiu frear o meio de transporte e entrou do nada na frente do ônibus.

O veículo de transporte intermunicipal razia trabalhadores de uma indústria localizada em Ribas do Rio Pardo, para a cidade de Campo Grande. Para a Polícia Civil, o motorista de 45 anos, contou que viu o momento em que a criança tentava frear, sendo que ao ver a cena, jogou o ônibus para a esquerda, porém, nenhum dos dois conseguiu evitar a colisão.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, socorrendo a criança em estado gravíssimo. Ao bater a cabeça, ele teve TCE (Traumatismo Crânio Encefálico), com muito sangramento. Diante da situação de emergência, ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, contudo, a criança não sobreviveu.

