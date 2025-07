Escova ou bala? Dona de salão de beleza é flagrada com submetralhadora no Aero Rancho

Uma cabeleireira, de 20 anos, foi denunciada por manter armamento não permitido em um salão de beleza localizado no Aero Rancho. Além das armas, o Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu carregadores e munições.



Ao chegarem no local indicado que possui um banner de prestação de serviço de beleza, os militares entraram em contato com a moradora que permitiu a entrada da equipe e confessou possuir uma arma de fogo de uso legal a pedido do seu ex-marido, que é detento no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.



Ainda segundo a mulher ela recebeu R$ 200 para guardar o armamento. Junto com as munições calibre .556 e os carregadores de submetralhadora de calibre .556, os itens somam R$ 20.000 de prejuízo ao crime organizado.



A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia Depac Cepol por porte de arma de fogo de uso restrito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também