Escritora tem braço e orelha amputados após ser atacada por três pitbulls

A escritora Roseana Murray, está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, após ser atacada por três pitbulls enquanto fazia uma caminhada. Devido ao ataque, ela precisou ter o braço e a orelha amputados.

Sandra Noleto, vizinha que viu o ataque, disse ao jornal O Globo neste sábado (6) ter falado com familiares da escritora e garantiu que ela passou a noite bem “dentro do possível”.

A comerciante também contou que esta não foi a primeira vez que os cachorros atacaram alguém. “Não é a primeira vez que isso acontece. Outros vizinhos já fizeram registros de ocorrência porque os animais morderam pessoas da rua. Ele [o tutor] cria esses animais há muito tempo”, alega.

Donos dos cachorros são presos - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro identificou e prendeu, nessa sexta-feira (5), os donos dos três pit-bulls que atacaram a escritora em Saquarema, no Rio.

De acordo com o delegado que investiga o caso, os donos foram presos em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais. No local teria sido constatado que os pit-bulls estariam em um local insalubre, com alimentação inadequada, estavam debilitados e estressados.

Além dos crimes de maus-tratos, os responsáveis pelos cachorros irão responder pelo crime de omissão na cautela de animais, além de lesão corporal culposa.

Após o ataque, a Delegacia de Saquarema determinou o recolhimento dos animais, que foram levados pela Guarda Ambiental para a sede da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais.

Quem é Roseana Murray?

A escritora nasceu em 1950, no Rio de Janeiro, e ao longo da carreira tem se destacado como autora de poesias, contos, crônicas e literatura infantojuvenil.

Alguns dos livros mais conhecidos de Roseana incluem Receitas de Olhar (1997), Tantos Medos e Outras Coragens (1992) e Poemas de Céu (2009).

