Escritório da Sefaz de MS pega fogo e deixa danos no Jardim Monte Líbano

Na manhã desta quinta-feira (11), um incêndio foi registrado nas dependências da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), localizada na Rua João Pedro de Souza, no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 6h, quando alguns servidores ainda chegavam ao local de trabalho. O prédio ainda não estava aberto para atendimento ao público.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, após um funcionário perceber a fumaça e agir rapidamente, iniciando o combate ao fogo. Foram necessários cerca de 50 litros de água.

O edifício conta com sistemas de proteção contra chamas, o que ajudou a evitar a propagação para outras áreas do prédio. O fogo atingiu apenas uma repartição interna, sendo necessário remover itens para preservar o que foi possível salvar, mas não houve feridos.

O prédio foi evacuado, e a Sefaz informou que os danos materiais são exclusivos ao setor afetado, e que as causas do incêndio estão sendo investigadas.

Em razão do ocorrido, as atividades internas e o atendimento ao público permanecerão suspensos até que a situação seja totalmente controlada e a área seja liberada para uso com segurança.

