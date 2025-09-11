Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Escritório da Sefaz de MS pega fogo e deixa danos no Jardim Monte Líbano

Em razão do ocorrido, as atividades internas e o atendimento ao público estão suspensos temporariamente

11 setembro 2025 - 09h23Sarah Chaves
Foto: Brenda AssisFoto: Brenda Assis  

Na manhã desta quinta-feira (11), um incêndio foi registrado nas dependências da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), localizada na Rua João Pedro de Souza, no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 6h, quando alguns servidores ainda chegavam ao local de trabalho. O prédio ainda não estava aberto para atendimento ao público.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, após um funcionário perceber a fumaça e agir rapidamente, iniciando o combate ao fogo. Foram necessários cerca de 50 litros de água.

O edifício conta com sistemas de proteção contra chamas, o que ajudou a evitar a propagação para outras áreas do prédio. O fogo atingiu apenas uma repartição interna, sendo necessário remover itens para preservar o que foi possível salvar, mas não houve feridos.

O prédio foi evacuado, e a Sefaz informou que os danos materiais são exclusivos ao setor afetado, e que as causas do incêndio estão sendo investigadas.

Em razão do ocorrido, as atividades internas e o atendimento ao público permanecerão suspensos até que a situação seja totalmente controlada e a área seja liberada para uso com segurança.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vários mandados foram cumpridos em diferentes cidades
Polícia
Investigados por lavagem de dinheiro e tráfico são alvos de operação da PF em MS
Eduardo Riedel -
Polícia
Riedel anuncia adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores estaduais
Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Erick Luciano Santos Lopes - o "Mega" -
Justiça
Por homicídio no bairro Danúbio Azul, réu recebe pena de 14 anos de reclusão
José Eduardo Amarilha foi executado com vários tiros
Polícia
Detento morto em frente à Gameleira tinha passagens por furto, tráfico e porte ilegal
Detento morreu na entrada do presídio
Polícia
Detento é morto em frente à Gameleira em Campo Grande
Ministro do STF, Flávio Dino
Polícia
Flávio Dino aciona PF após ameaças recebidas por voto no STF
Homem é baleado na perna ao atacar policial com pedras em Corumbá
Polícia
Homem é baleado na perna ao atacar policial com pedras em Corumbá
Acidente aconteceu na tarde desta quarta Feira
Trânsito
Motociclista é atropelado por caminhão ao tentar trocar de faixa na Capital
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Homem é socorrido desacordado após ser espancado em Nova Andradina

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe