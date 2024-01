Escritório de advocacia é alvo de disparos em Anaurilândia

O escritório do advogado Paulo Cesar Vieira de Araújo, foi alvo de disparos durante a quinta-feira (11), na Avenida Brasil, em Anaurilândia. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o caso é tratado como ‘atentado’ uma vez que pode ter ocorrido por conta do xercício profissional do advogado. Diante da situação, foi instaurada uma ação institucional da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil) em Mato Grosso do Sul, para cuidar do caso.

Ainda segundo o site, na tarde dessa sexta-feira (12), o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, esteve na Delegacia Geral da Polícia Civil, sendo recebido pelo Delegado-Geral da Polícia Civil Roberto Gurgel, a Delegada-Geral-Adjunta Rôzeman Geise Rodrigues de Paula e o Delegado Assessor Especializado Nilson Fonseca Martins para tratar do caso de um atentado praticado contra o escritório do advogado Paulo Cesar Vieira de Araújo na comarca de Anaurilândia.

O fato está sendo investigado pela Delegacia de Anaurilândia.

