Escritório de pré-candidato a vereador de Dourados é depredado

A "Casa da Direita Sul-mato-grossense", onde fica o escritório político do pré-candidato a vereador, Sargento Prates (PL), foi depradado na madrugada deste sábado (30), no bairro Jardim Tropical em Dourados

"Temos as filmagens do momento que os vândalos agiram, é lamentável tudo isso e contarei com a Polícia Civil de Dourados para que esses marginais sejam presos", relata Prates.

Estima-se que o prejuízo do ataque à "Casa da Direita Sul-mato-grossense" seja de mais de R$ 4 mil. O pré-candidato é uma das lideranças mais ativas do pensamento político conservador em Dourados, um dos mais de 200 nomes que o PL já autorizou uma pré-campanha, a partir de consenso entre o Diretório Municipal e a Executiva Estadual.

A Polícia Civil de Dourados, através da equipe da Depac Centro investiga o caso e os envolvidos no crime podem ser punidos com detenção de até quatro anos e multa.

De acordo com nota da sigla. "O PL-MS estuda a criação de um Disque-Denúncia para o acolhimento de informações em casos semelhantes".

