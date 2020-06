Esfaqueado e gritando de dor, estrangeiro é socorrido na capital

Um homem de nacionalidade estrangeira, aparentemente argentino, que não portava documentos de identificação, foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (25), na Avenida Duque de Caxias, próximo da Vila Popular, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, encontrou a vítima perdendo bastante sangue com um ferimentos nas costas. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada e conversou com o segurança de uma empresa, próximo onde estava a vítima. Ele contou que ouviu um barulho e, em seguida, se deparou com o rapaz esfaqueado pedindo socorro.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro, como lesão corporal dolosa.

