Esfaqueado pela esposa, homem é acusado de pedofilia após dar R$ 50 para sobrinho

Homem, de 49 anos, foi esfaqueado pela própria esposa, de 50 anos, após ser acusado de pedofilia por doar R$ 50 para o sobrinho. O caso aconteceu em uma residência, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, durante a madrugada desta quarta-feira (24).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local e ouviu a versão dos dois envolvidos na confusão. A mulher relatou que seu marido havia dado o dinheiro para o adolescente, de 13 anos, e que ele teria cometido o crime de pedofilia.

Na sua versão, o homem relatou que doou a quantia para que o sobrinho pudesse cortar o cabelo, o que não teria sido aceito pela esposa. Diante da situação, ambos discutiram e rapidamente a situação ficou mais acalorada, tendo a suspeita se apossado de uma faca de serra e desferido golpes contra o marido.

A vítima ficou com cortes em seu pulso esquerdo, braço esquerdo, cabeça e no rosto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para o atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes.

A mulher foi encaminhada para a delegacia, ouvida e liberada.

O caso foi registrado como lesão corporal e vias de fato.

