Esfaqueado pela esposa, homem se tranca no banheiro para sobreviver

Sarah Chaves, com informações do Jornal da Nova

Um jovem de 24 anos, que teve a identidade preservada acionou a Polícia Militar após se trancar no banhiero para fugir da esposa de 22 anos, que que ja havia lhe esfaqueado e o ameaçava com uma foice, na noite de terça-feira, em Nova Andradina.

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, encontrou a mulher caminhando pelo quintal da residência com uma foice nas mãos. Ela se encontrava com os membros superiores e vestes ensanguentados, mas aparentava estar calma.

A jovem abriu o portão e a equipe policial entrou na residência, mas não encontrou o rapaz. O interior do imóvel estava com várias marcas de sangue.

A jovem relatou aos policiais, que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica e que após uma discussão começaram a se agredir mutuamente, afirmando que havia desferido um golpe com uma faca de mesa no abdômen do seu parceiro e que ela havia lhe cortado a mão direita. Após as agressões o rapaz saiu do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a jovem ao Pronto Socorro do Hospital Regional para atendimento médico.

