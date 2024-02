Esfaqueado por desconhecido, homem morre dois dias depois na Santa Casa

Renato Novaes dos Santos, de 36 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (5), após ficar dois dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele havia sido ferido com diversos golpes de faca por um desconhecido no sábado (3), no bairro Cabreúva.

Informações do boletim de ocorrência daquele dia apontam que a vítima realizava a limpeza e a manutenção de um campo de futebol atrás da Feira Central, quando teve uma desavença com um homem, que usava drogas no local.

Armado com uma faca, o suspeito partiu para cima da vítima e desferiu golpes que acertaram os braços, perna e abdômen de Renato. Ele próprio procurou atendimento médico na Santa Casa.

Na unidade hospitalar, a Polícia Militar foi acionada e chegou a conversar com a vítima, que explicou toda a dinâmica dos fatos. Renato havia dado entrada no centro cirúrgico onde passaria por cirurgia, mas seu estado de saúde era considerado estável naquele momento.

Contudo, no final da tarde de ontem, houve a informação para a delegacia de plantão de que a vítima havia falecido em decorrência da piora do estado de saúde.

O caso inicialmente foi registrado como lesão corporal dolosa, mas a tipificação deve se alterar em razão da morte da vítima. O suspeito, até o momento, não foi identificado e tampouco localizado.

