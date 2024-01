Espancada até a morte pelo marido, Luciene já matou o tio a marteladas em Sidrolândia

Saiba Mais Polícia AGORA: Mulher é espancada até a morte pelo marido em MS

Há cerca de 3 anos, Luciene Braga Morale, na época com 48 anos, matou o tio a marteladas na cabeça durante uma briga. Ela também seria responsável por ocultar o corpo de Justino Morale, de 65 anos, no quintal da casa, localizada na Rua Tomaz da Silva França, no Bairro São Bento, em Sidrolândia.

No dia dos fatos, ela estava bebendo com o companheiro, Marcos Antônio dos Santos França, o pai e o tio Justino. Em determinado momento, a vítima discutiu com o pai de Luciene e golpeado o irmão com uma faca na cabeça.

Para que o pai não fosse assassinado, ela teria saído em defesa dele. Com a ajuda do companheiro, conseguiu derrubar o tio e usando um martelo o atingiu várias vezes na região da cabeça.

Tentando esconder o corpo, Luciene teria obrigado o companheiro e o pai abrirem uma cova rasa nos fundos da residência.

Na época, ela chegou a chamar o tio de ‘atrevido’ pois ele gostava de passar a mão na bunda dela. Ainda segundo a mulher, já teria recebido proposta para transar com a vítima em troca de dinheiro.

Espancada até a morte – Conforme o registro policial, Luciene foi espancada e golpeada com pedaço de madeira até a morte durante a madrugada desta quarta-feira (3).

O caso só foi descoberto depois que levaram a vítima, já sem sinais vitais e em rigidez cadavérica, até o hospital de Sidrolândia.

As autoridades policiais prenderam o suspeito, de 45 anos, em flagrante. A ocorrência foi registrada como feminicídio e violência doméstica.

Primeiro de 2024 – Infelizmente Luciene foi a primeira mulher assassinada e teve o caso tipificado como feminicídio em Mato Grosso do Sul, no ano de 2024.

