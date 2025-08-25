Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Polícia

Espancado, ajudante de pedreiro é intubado em estado gravíssimo na Santa Casa

Polícia foi até a unidade hospitalar, mas pouco conseguiu detalhes em razão da internação da vítima

25 agosto 2025 - 12h55Luiz Vinicius
Hospital da Santa Casa de Campo GrandeHospital da Santa Casa de Campo Grande   (Divulgação)

Ajudante de pedreiro, de 32 anos, foi intubado em estado gravíssimo na madrugada deste domingo (24), ao ser espancado em Campo Grande. O local é incerto, mas ele deu entrada no hospital Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência,  a Polícia Militar foi acionada para coletar mais detalhes na unidade hospitalar e ao conversar com a equipe médica, entendeu que a situação era bastante grave.

A vítima apresentava graves lesões na região da cabeça, que, conforme o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), seriam compatíveis a espancamento.

Os militares constataram que o homem estava internado e intubado no Centro de Terapia Intensivo.

Sem mais detalhes, como suspeito e local do crime, o caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, onde foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher é socorrida de helicóptero após parto prematuro em fazenda do Pantanal
Polícia
Mulher é socorrida de helicóptero após parto prematuro em fazenda do Pantanal
Imagem Ilustrativa
Polícia
Idosos são socorridos após serem espancados em rua de Água Clara
Polícia Militar esteve no hospital da cidade
Polícia
Homem morre após cair dentro de casa em Sidrolândia
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Jovem 'mete' espeto no irmão após ser esfaqueado durante briga em churrasco no MS
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Investigação do MPMS mostra como golpista ameaçava vítimas para não vazar fotos íntimas
Motocicleta que a vítima pilotava
Polícia
Motociclista morre em acidente em rodovia do Paraná; moto tinha placa de MS
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Polícia
JD1TV: Câmera registrou acidente que vitimou criança de 7 anos no Tijuca, na Capital
Foto: Coxim Agora
Polícia
Motorista alcoolizado invade barbearia em Coxim
Foto: Leandro Holsbach
Polícia
Motorista fica ferido ao perder controle de carro e capotar na MS-156 em Caarapó

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa