Espancado, ajudante de pedreiro é intubado em estado gravíssimo na Santa Casa

Ajudante de pedreiro, de 32 anos, foi intubado em estado gravíssimo na madrugada deste domingo (24), ao ser espancado em Campo Grande. O local é incerto, mas ele deu entrada no hospital Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para coletar mais detalhes na unidade hospitalar e ao conversar com a equipe médica, entendeu que a situação era bastante grave.

A vítima apresentava graves lesões na região da cabeça, que, conforme o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), seriam compatíveis a espancamento.

Os militares constataram que o homem estava internado e intubado no Centro de Terapia Intensivo.

Sem mais detalhes, como suspeito e local do crime, o caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, onde foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

