Esperava amor, recebeu facada: Homem quase é assassinado em encontro na Capital

O amor está no ar... de vez em quando. Um homem, de 42 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio durante a madrugada de ontem (9), na Vila Jacy, durante um ‘encontro’ com a amada. Ele teria marcado de ver a mulher na região, mas ao chegar acabou sendo esfaqueado e roubado.

Conforme as informações policiais, os dois teriam um encontro de cunho ‘sexual’. Ao chegar no endereço combinado, a vítima acabou sendo rendida por um homem e duas mulheres, ocasião em que foi esfaqueado por três vezes, tendo o rosto, tórax e braço perfurados.

O carro que ele dirigia, um Gol branco, o celular, relógio, a carteira e outros pertences da vítima foram roubados. O homem foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa, onde esta internado na UTI.

Ao saber do caso e serem informados de que um veículo, com as mesmas características do que foi levado, estava circulando na Vila Nhanhá, equipes da 5º Delegacia de Polícia Civil realizaram diligências na manhã de quarta-feira visando recuperar o bem e efetuar a prisão dos autores.

Porém, ao visualizar o carro e dar ordem de parada, o condutor do Gol, que se encontrava acompanhado por uma mulher, empreendeu fuga, dando inicio a uma perseguição, que só parou quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu o automóvel contra o portão de uma residência.

Entrevistados, o homem e a mulher alegaram inicialmente que haviam alugado o automóvel em uma boca de fumo, mas logo depois confessaram ter roubado durante a madrugada. Eles disseram ainda que não teriam esfaqueado a vítima.

O homem, com a idade de 26, com várias passagens criminais, inclusive pela pratica de roubos, foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na modalidade tentada (roubo seguido de tentativa de homicídio), adulteração de sinal identificador, resistência, direção perigosa e posse de drogas para consumo, porquanto trazia consigo porções de pasta base de cocaína e maconha.

Já a mulher, com 34 anos, foi presa em flagrante pela prática de latrocínio na modalidade tentada.



Deixe seu Comentário

Leia Também