Esposa de Garon Maia tenta suicídio na Capital

A atual esposa do pecuarista Garon Maia Filho, que morreu junto com o filho, Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos, em uma queda de avião durante a noite de sábado (29), identificada como Ana Paula Pridonik, tentou suicídio na hora do almoço desta terça-feira (1°).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, Ana Paula teria usado uma arma de fogo para tentar ceifar a própria vida dentro da casa onde morava com o marido, localizada no Residencial Village, região da Vila Antônio Vendas, em Campo Grande. Tudo aconteceu horas após sepultamento do pai e filho no Cemitério Parque das Primaveiras.

Diversas unidades do Corpo de Bombeiros foram até o local e socorreram a mulher, que foi levada em estado grave para a Santa Casa. No entanto, não existem mais informações a respeito de seu quadro de saúde. Informações passadas pelo hospital apontam que ela está sendo atendida no Pronto Socorro, em caráter de urgência.

A reportagem apurou ainda que a família de Ana Paula já está fazendo as tratativas com a equipe de acolhimento da unidade hospitalar, responsáveis por trabalhar com casos críticos, como este.

Em uma última publicação nas redes sociais, ela lamentou o que aconteceu com Garon e Francisco [enteado], questionando ‘onde Deus estava’ quando os dois faleceram no acidente. “Onde o Senhor estava meu Deus? Por que não protegeu meus meninos? Eu deveria ter ido junto quando você me chamou meu amor, não vou conseguir ficar aqui sem você meu companheiro...”.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.



