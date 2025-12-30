Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa

Saiba Mais Polícia AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande

Foi identificado como Jairo Gonçalves da Silva, de 51 anos, o motorista assassinado a tiros na noite desta segunda-feira, dia 29, na rua São Miguel, na Vila Progresso, em Campo Grande. A esposa ficou sabendo da situação após uma garota de programa atender o telefone da vítima.

O homem estava no veículo, que seria devolvido para outra pessoa, e foi atingido por diversos disparos efetuados por suspeitos em uma motocicleta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a garota de programa que conversou com as autoridades, confirmou que ouviu os disparos e ao sair para verificar, visualizou o automóvel e ao se aproximar, notou que Jairo estava sem vida e ferido por disparos de arma de fogo.

Ela atendeu o telefonema e conversou com a esposa, informando sobre a situação e posteriormente, a companheira chegou ao local. A garota de programa também relatou para os policiais que conhecia a vítima, pois já havia realizado programas anteriores, mas que naquela noite, não tinha marcado nada com o homem.

Porém, ela destacou que duas travestis teriam visualizado o crime, mas não ficaram no local para não prestar depoimento.

Em contato com a esposa, as autoridades souberam que Jairo havia pegado o veículo emprestado de um conhecido para ir a um mercado, mas diante da demora, ela passou a ligar para o marido, quando conversou com a garota de programa.

Jairo trabalhava com reciclagem e a esposa não sabe informar se a vítima sofria ameaças ou algo do tipo.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

