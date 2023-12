Esposa encontra marido ferido com dois tiros no Universitário

Durante a madrugada desta segunda-feira (25), um rapaz, de 27 anos, foi ferido com dois tiros após se envolver em uma discussão com um senhor próximo a uma conveniência no bairro Universitário, em Campo Grande. A esposa é quem escutou os disparos e encontrou a vítima caída no chão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a discussão teria acontecido na frente da residência da vítima. A esposa explicou que ouviu pelo menos quatro disparos e ao sair do imóvel, não encontrou seu marido, mas logo visualizou ele caído na rua Barão de Limeira.

Ela contou para a Polícia Militar que seu marido havia sido ameaçado por um senhor com um pedaço de pau. O jovem disse em sua versão, que discutiu com o suspeito de camisa amarela, mas não entraram em vias de fato, mas que em determinado momento surgiram outras pessoas e houve os disparos.

Ele não soube relatar quem seriam os suspeitos, nem quem teria efetuado os disparos. A vítima foi atingida no ombro esquerdo, projétil que transfixou e saiu pela parte superior do ombro e no calcanhar esquerdo.

O rapaz foi atendido pelas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a Santa Casa. A Polícia Civil, o GOI (Grupo de Operações e Investigações) e a Polícia Científica estiveram pelo local e apreenderam um estojo de calibre 32.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição de emboscada ou mediante recurso que torne impossível a defesa do ofendido na forma tentada na delegacia de plantão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também