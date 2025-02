Esposa, sogra e amiga de 'Dinho da Nhanhá' ficaram feridas em ataque

Elpídio da Silva Santos, o 'Dinho da Nhanhá', foi assassinado com vários tiros na tarde deste domingo (2) em um possível . O alvo do atirador era ele, mas durante o ataque, a esposa, de 30 anos, a amiga, de 27 anos, e a sogra, de 52 anos, também ficaram feridas.

Ele era considerado o chefe de uma facção criminosa, o PCC (Primeiro Comando da Capital), além de comandar o tráfico no bairro Jardim Nhanhá.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a esposa de Dinho ficou ferida no pé direito, enquanto a sogra foi atingida na coxa e a amiga do casal recebeu um disparo na região do tórax. Todas elas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme noticiado anteriormente, Elpídio estava sentado na frente de uma residência, junto com algumas pessoas, quando um carro prata, Volkswagen Gol G3, se aproximou e um homem desce do banco de trás já com a arma em punho e atira contra o grupo, principalmente no traficante.

Os disparos, de uma pistola calibre 9mm, atingiram principalmente a região da cabeça do homem. Depois do tiroteio, os autores fugiram correndo tomando rumo ignorado.

Dinho da Nhanhá era conhecido do meio policial por ser liderança de tráfico. Membro da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Mato Grosso do Sul, o homem era alvo do GAECO.

