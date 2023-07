Esquema de fraude em Seguro Defeso é alvo da Polícia Federal em MS

Sarah Chaves, com informações da PFMS

A Polícia Federal deflagrouna manhã desta terça-feira (25), a Operação Arbalete, para cumprir cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Deodápolis e Fátima do Sul, em razão da investigação contra fraudes previdenciárias para o recebimento indevido de Seguro Defeso – Pescador Artesanal.

O benefício é concedido à pessoa que vive da pesca artesanal, durante o período em que não puder realizar suas atividades devido à piracema. No entanto, os levantamentos policiais apontam que os investigados não possuíam a qualificação de pescador, tendo obtido o benefício sob fraude.

Os investigados tiveram os benefícios previdenciários de Seguro Defeso provisoriamente suspensos por decisão judicial no dia de hoje e irão responder pelo crime de estelionato, com pena de até cinco anos de reclusão.

