Estado de esposa de Garon Maia é crítico na Santa Casa

Após tentativa de suicídio, no começo da tarde desta terça-feira (1°), o estado de saúde de Ana Paula Pridonik, de 27 anos, é considerado critico na Santa Casa. A família da jovem já teria inclusive sido consultada sobre doação de órgãos.

Ela é atual esposa do pecuarista Garon Maia Filho, que morreu junto com o filho, Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos, em uma queda de avião durante a noite de sábado (29).

A reportagem do JD1 Notícias apurou que, enquanto recebia ainda os primeiros atendimentos médicos, Ana Paula teve uma parada cardíaca. Neste momento, o médico que cuida do caso conversa com a mãe da jovem para uma possível coleta de órgãos.

A tentativa de suicídio aconteceu durante o começo da tarde de hoje, quando ela usou uma arma de fogo para ceifar a própria vida dentro da casa onde morava com o marido.

Diversas unidades do Corpo de Bombeiros foram até o local, socorrendo a mulher em estado grave para a Santa Casa.

Tristeza e luto

Em uma última publicação nas redes sociais, ela lamentou o que aconteceu com Garon e Francisco, questionando ‘onde Deus estava’ quando os dois faleceram no acidente.

“Onde o Senhor estava meu Deus? Por que não protegeu meus meninos? Eu deveria ter ido junto quando você me chamou meu amor, não vou conseguir ficar aqui sem você meu companheiro...”, escreveu ela na publicação.



