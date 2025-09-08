Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Estagiária de jornalismo morre ao sofrer descarga elétrica após acidente de carro

Um editor de imagens da Record Minas e o namorado da vítima fatal também estavam no carro e foram socorridos

08 setembro 2025 - 12h24Sarah Chaves, com G1
Brunna RibeiroBrunna Ribeiro   (Reprodução/Redes Sociais)

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, estudante de jornalismo da PUC Minas e estagiária da TV Record Minas, morreu na madrugada desta segunda-feira (8) após um grave acidente de trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Pedro, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O carro em que Brunna estava se envolveu em uma colisão violenta contra um semáforo, no cruzamento com a Rua Rio Verde. O veículo, que seguia no sentido Centro, era conduzido por seu namorado, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, que teria perdido o controle da direção. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Após a batida, o carro pegou fogo. Brunna conseguiu sair do veículo, mas ao pisar no chão, acabou sofrendo uma descarga elétrica provocada por fios soltos do poste atingido e morreu no local. Testemunhas relataram à polícia que o carro estava em alta velocidade no momento do acidente.

No veículo também estava Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da Record Minas. Ele sofreu apenas queimaduras leves e saiu consciente do carro. Segundo Gustavo, os três haviam saído de uma festa pouco antes do acidente. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital João XXIII.

O motorista, Gabriel, ficou gravemente ferido e foi retirado do carro por um morador em situação de rua. Ele também foi levado ao Hospital João XXIII, onde permanece internado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, enquanto equipes da Cemig trabalharam no local para restabelecer a rede elétrica. A Polícia Civil enviou a perícia técnica e encaminhou o corpo de Brunna ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR).

Nota de pesar da Record Minas

Em nota oficial, a Record Minas lamentou profundamente a morte de Brunna Rosas, destacando que ela fazia parte da redação da emissora há quase dois anos. A jovem foi descrita como “inteligente, comprometida, divertida e muito querida pelos colegas”. A emissora também afirmou que tem prestado apoio à família da estagiária e acompanha de perto o estado de saúde dos outros dois envolvidos.

Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Até o momento, ninguém foi encaminhado à delegacia.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Polícia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas
 Foto: Divulgação/CBMMG
Polícia
Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Homem é esfaqueado 15 vezes por irmãos, que acabam presos em Campo Grande
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Mulher denuncia o próprio pai por estupro das filhas menores em Campo Grande
Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Bombeiros atenderam a ocorrência envolvendo o PM
Polícia
PM sofre fratura na perna após ser atropelado por motociclista no Tiradentes

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe