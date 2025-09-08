JD1TV: Estagiária de jornalismo morre ao sofrer descarga elétrica após acidente de carro

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, estudante de jornalismo da PUC Minas e estagiária da TV Record Minas, morreu na madrugada desta segunda-feira (8) após um grave acidente de trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Pedro, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O carro em que Brunna estava se envolveu em uma colisão violenta contra um semáforo, no cruzamento com a Rua Rio Verde. O veículo, que seguia no sentido Centro, era conduzido por seu namorado, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, que teria perdido o controle da direção. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Após a batida, o carro pegou fogo. Brunna conseguiu sair do veículo, mas ao pisar no chão, acabou sofrendo uma descarga elétrica provocada por fios soltos do poste atingido e morreu no local. Testemunhas relataram à polícia que o carro estava em alta velocidade no momento do acidente.

No veículo também estava Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da Record Minas. Ele sofreu apenas queimaduras leves e saiu consciente do carro. Segundo Gustavo, os três haviam saído de uma festa pouco antes do acidente. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital João XXIII.

O motorista, Gabriel, ficou gravemente ferido e foi retirado do carro por um morador em situação de rua. Ele também foi levado ao Hospital João XXIII, onde permanece internado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, enquanto equipes da Cemig trabalharam no local para restabelecer a rede elétrica. A Polícia Civil enviou a perícia técnica e encaminhou o corpo de Brunna ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR).

Nota de pesar da Record Minas

Em nota oficial, a Record Minas lamentou profundamente a morte de Brunna Rosas, destacando que ela fazia parte da redação da emissora há quase dois anos. A jovem foi descrita como “inteligente, comprometida, divertida e muito querida pelos colegas”. A emissora também afirmou que tem prestado apoio à família da estagiária e acompanha de perto o estado de saúde dos outros dois envolvidos.

Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Até o momento, ninguém foi encaminhado à delegacia.

