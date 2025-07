'Estava muito agitado', diz professora presa por amarrar criança autista em cadeira

Um menino, de apenas 4 anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi amarrado várias vezes em uma cadeira na escola particular que estuda, na região metropolitana de Curitiba. Conforme o g1, o caso foi registrado na segunda-feira (7).

Segundo o site, por conta do TEA a criança é 'não verbal', ou seja, tem dificuldades significativas em se comunicar por meio da fala. Diante da denúncia feita no Conselho Tutelar da cidade, uma equipe foi encaminhada para a instituição de ensino.

Ao chegar, encontrou o pequeno sozinho dentro do banheiro, amarrado pelos pulsos e pela cintura com tiras de tecido a uma cadeira. Durante o flagrante, uma professora confessou ser a responsável por ter prendido a criança, sendo presa por maus-tratos.

"A gente não imaginava que uma coisa dessa ia acontecer. Ainda mais com o nosso filho. Quando eu soube, sem ver a imagem, já foi terrível. Quando eu vi as imagens, foi desesperador", disse a mãe, Mirian de Oliveira Ambrozio.

Após o caso repercutir, a advogada da família recebeu novas denúncias sobre a criança viver amarrada na escola. "A gente teve acesso a mais dois vídeos, ele com roupas diferentes, o que indica que são em dias diferentes", afirma o pai do menino, Augusto Ambrósio.

Ainda de acordo com o site, a professora presa confessou ter amarrado o menino porque "ele estava muito agitado". A ação seria feita para conseguir conter o restante da sala.

Durante a terça-feira (8), ela passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo MP (Ministério Público). O caso segue sendo investigado.

