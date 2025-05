Esteira de indústria pega fogo durante operação e mobiliza Corpo de Bombeiros em Caarapó

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para apagar um princípio de incêndio em uma indústria localizada no distrito de Nova América, em Caarapó, durante o final da tarde de quinta-feira (22). Por sorte, ninguém ficou ferido durante o incidente.

Conforme as informações do site MS News, o fogo teve início em uma esteira que transporta grãos e se estende sobre cinco silos de armazenamento. Ao chegar no local e identificar o foco do incêndio, os militares agiram rapidamente para conter as chamas.

Para facilitar o serviço, foi realizado ainda o corte de energia. A ação contou com o apoio de dois caminhões-pipa, um caminhão cesto e aproximadamente 10 brigadistas da própria empresa. Durante o combate, foram utilizados cerca de 40 mil litros de água, provenientes dos hidrantes do local.

A estratégia adotada começou pelo quinto silo, avançando até o primeiro. Os militares utilizaram jato compacto para conter diretamente as chamas e jato neblinado para resfriamento das estruturas.

Após o controle das chamas na esteira, foi realizada uma inspeção nos silos, sendo identificado um novo foco no interior do quinto silo, que também foi combatido com sucesso.

