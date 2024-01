Com cheque de R$ 115 mil e carro com placa falsa, homem é preso em MS

Um estelionatário foi preso no final da tarde de terça-feira (30) em Três Lagoas após policiais militares do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) serem informados, por meio de denúncia anônima, da presença de um carro dublê, com placas falsas.

Os policias receberam denúncia anônimas, feitas por meio do telefone 190, sobre a presença de um possível carro dublê na Rua Irmão Rosita, no Bairro Jamil Ville. Ao abordarem o motorista, o estelionatário tentou se passar por vítima, afirmando que havia adquirido o veículo em Campo Grande.

No entanto, ao verificarem os registros, os policiais constaram que o carro estava utilizando placas falsas, da Capital, com o objetivo de não ser identificado. Durante a abordagem, os policiais também verificaram que o homem tem um mandado de prisão expedido pela Justiça campo-grandense.

Aos policiais, o homem confessou ter cumprido uma pena de dois anos pelo crime de estelionato, além de ter várias passagens por crimes semelhantes. Em sua posse, os policiais encontraram R$ 907,00 em notas diversas e um cheque cruzado no valor de R$ 115 mil, em nome de outra pessoa.

O estelionatário afirmou que o cheque era pagamento por bebidas que ele havia vendido, no entanto, dado o mandado de prisão em seu nome, a posse de um veículo suspeito e a reincidência de crimes de estelionato, o homem foi preso e o material apreendido encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

