Estelionatário que aplicou 30 golpes em dois meses é preso em Campo Grande

Estelionatário, que não teve o nome divulgado, foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão nesta quinta-feira, dia 29, em ação da DEDFAZ (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários), em Campo Grande.

Ele era acusado de aplicar 30 golpes em apenas dois meses, conforme levantamento feito pelas investigações da Polícia Civil.

As investigações tiveram início no começo do mês de janeiro, após diversas vítimas procurarem a Polícia Civil relatando terem sido lesadas pelo investigado, que se apresentava como proprietário de três estabelecimentos comerciais destinados à compra e venda de veículos na Capital.

O 'modus operandi' consistia em atrair pessoas interessadas em vender seus veículos, mediante a falsa promessa de que haveria compradores interessados. O investigado induzia as vítimas a entregar os automóveis sob o pretexto de que seriam submetidos a vistorias para liberação de cartas de crédito ou financiamentos. O pagamento, contudo, era reiteradamente postergado e jamais realizado.

Os veículos eram posteriormente repassados a terceiros, e o investigado se apropriava integralmente dos valores obtidos com as vendas, sem efetuar qualquer repasse às vítimas.

As investigações prosseguem com o objetivo de reunir novos elementos de prova quanto à autoria, materialidade e destinação dos valores obtidos ilicitamente, visando à reparação dos danos às vítimas e à responsabilização criminal do investigado.

