"Estourar na bala", dias antes de ser morto, bandido fazia ameaÃ§as na internet

Dias antes de ser morto durante a madrugada desta quinta-feira (2) em um confronto com o Batalhão de Choque, o criminoso Thiago Felipe Peralta Alecrim, de 27 anos, estava fazendo ameaças em uma rede social.

Na publicação, ele ameaça quem estava ‘comemorando’ algo que deu errado em sua vida. “Quem eu pegar tirando onda, comemorando alguma fita [problema] ou desrespeitando a minha família vou estourar na balar”.

O texto trás ainda uma "triste notícia" para aqueles que queriam a morte de Thiago na época. “Estou vivo ainda pra alegria de vocês, seus lixo. Bate de frente com a gente não tem coragem né?”, finaliza a ameaça.

Colecionando passagens pela polícia, Thiago estava sendo investigado por envolvimento em pelo menos sete homicídios em Campo Grande. O criminoso também era conhecido por ser 'pistoleiro do PCC', o Primeiro Comando da Capital.

Confronto - Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe da polícia foi até a rua Ponto Verde, pois havia recebido uma denúncia informando que Thiago estava com várias armas de fogo buscando concluir seu plano.

Quando os militares chegaram, foram recebidos com vários disparos pelo criminoso e se escondendo atrás da porta e com escudo balístico, revidaram a agressão e conseguiram atingir a região do tórax do autor, que ainda em vida, foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas ele não resistiu.

Ainda conforme o registro, Thiago estava portando um revólver de calibre 38, onde foram encontradas 4 cápsulas deflagradas e uma munição intacta, um simulacro de fuzil, balanças e celulares, todos apreendidos pela polícia.

