Estrutura de presídio fica comprometida e detentos serão monitorados por tornozeleira

O Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir por completo os focos do incêndio que atingiu a Casa do Albergado, na manhã deste sábado (18), no Lar do Trabalhador, em Campo Grande. A estrutura ficou comprometida e as reformas devem começar em breve para recolocar os detentos que cumprem pena em regime aberto novamente nos pavilhões.

O Tenente Felipe Bandeira explicou que foram utilizados mais de 6 mil litros de água e pelo menos 12 militares estiveram atuando no combate as chamas. Além disso, declarou que a estrutura do prédio foi bastante atingida e que, por isso, havia necessidade passar por perícia.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, esteve acompanhando de perto a situação e explicou que o incêndio foi provocado por um curto-circuito em um dos ventiladores. Mas apesar do susto, ninguém ficou ferido e todo o prédio foi evacuado com rapidez e eficácia.

"A ação foi muito rápida, graças a Deus não teve nenhum óbito, nem um machucado, foi tudo rápido, tudo bem ágil pelo pessoal da polícia penal", disse.

O Poder Judiciário determinou pela 'prisão domiciliar' dos detentos neste momento, mas alguns serão monitorados por tornozeleira eletrônica, mas a intenção é colocar o aparelho em praticamente todos os internos liberados.

Rossi declarou também que pelo menos 100 internos estavam naquele momento na Casa do Albergado.

