Estudante atropelada e morta finalizaria curso de enfermagem este ano em Coxim

Letícia Camargo, de 25 anos, estudante de enfermagem na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Coxim, iria concluir a graduação neste semestre, porém, ela teve a vida interrompida na manhã desta quarta-feira, dia 12.

A universitária foi atropelada e morta pelo motorista de um ônibus escolar, identificado como Cleyton Matos Campos, preso em flagrante por homicídio doloso.

Letícia estava a caminho da universidade, quando foi atropelada por Cleyton, que invadiu a contramão da Avenida Mato Grosso do Sul.

A estudante sofreu graves ferimentos nas pernas, pois as rodas do veículo passaram sobre elas. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional, mas em decorrência de uma parada cardíaca, ela não resistiu.

Em nota nas redes sociais, a UFMS lamentou profundamente o ocorrido com a universitária, e lembrou que a vítima era bastante dedicada e tinha um cuidado com o próximo.

"Letícia estava prestes a concluir sua graduação neste semestre e será sempre lembrada por sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado ao próximo — valores que marcaram sua trajetória acadêmica e pessoal", diz trecho da nota.

"Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de curso e professores, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável. Toda a comunidade do Câmpus de Coxim se une em respeito e homenagem à memória de Letícia, cuja presença deixará marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", completa a nota.

As imagens foram cedidas pelo jornalista Sidney Assis, de Coxim:

