Estudante brasileiro de medicina Ã© encontrado morto no Paraguai

Um estudante brasileiro de medicina no Paraguai, identificado como Paulo Neto Rodrigues Souza, de 32 anos, foi encontrado morto durante a tarde desta quarta-feira (28), dentro de uma casa localizada na esquina da Rua Rojas com Arroyo Guavira, no bairro María Victoria, em Pedro Juan Caballero, cidade localizada na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Como o caso está sendo investigado, ainda não foram divulgadas informações a respeito da causa da morte. Os dados preliminares apontam que o rapaz seria brasileiro, natural de Palmas (TO).

Em uma busca rápida nas redes sociais, é possível ver que o rapaz deixa dois filhos e uma noiva.

Equipes da Polícia Nacional e da Perícia Técnica estão no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também