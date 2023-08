Estudante de 13 anos morre ao colocar cabeça para fora de ônibus e bater em poste

Uma estudante morreu após colocar a cabeça para fora da janela de um ônibus e bater em um poste em Nova Friburgo (RJ), nesta quarta-feira (16). Segundo testemunhas Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, embarcou no ônibus após sair do colégio onde estudava, para ir para casa.

Conforme o G1, após entrar no coletivo, a adolescente se sentou na última janela, do lado esquerdo. Testemunhas então relataram que ela colocou a cabeça para fora do ônibus, para acenar para amigos que estavam na calçada e, neste momento, bateu a cabeça no poste.

Ao perceberem o acidente, os passageiros gritaram para o motorista, que parou o veículo em seguida. Os bombeiros foram chamados, mas a estudante já estava morta quando eles chegaram no local.

A empresa de ônibus, Nova Faol, disse que, no momento do acidente, o motorista desviou de carros que estavam parados no lado direito. Como a rua era muito estreita, e ainda por cima era de mão dupla, o acidente acabou ocorrendo.

Em nota, a Nova Faol lamentou profundamente o acidente e disse que está prestando todo o apoio para minimizar os transtornos.

Deixe seu Comentário

Leia Também