Estudante de medicina é baleado e fica em estado grave

O estudante de medicina, Glaysson Neves Lissarca, 38 anos, foi baleado com três tiros na madrugada dessa quarta-feira (1º) enquanto dirigia seu carro no município de Naviraí, a 360 km de Campo Grande.

De acordo com as autoridades, em torno das 2h30, o estudante de medicina dirigia seu veículo da Ford, modelo EcoSport, pela rua Emília Zerbeth, Centro, quando um carro da Volkswagen, modelo Gol, fechou Glaysson na rua.

O motorista do Gol desceu de seu carro e entrou em luta corporal com a vítima. O acusado, foi voltou até o seu carro, pegou uma arma e atirou diversas vezes contra o estudante de medicina, atingindo uma no pescoço e duas no ombro.

Logo depois de efetuar os disparos, o homem deixou cair o coldre da arma do crime, voltou ao seu carro e fugiu em alta velocidade.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital da Santa Casa de Naviraí. Por conta de sua condição grave de saúde, Glaysson foi transferido para o Hospital da Vida em Dourados.

A Polícia Civil de Nivaraí conseguiu acesso a imagens de câmeras de seguranças próximas ao local e já conseguiu identificar o acusado, que agora está foragido.

Glaysson está no último ano do curso de medicina em uma faculdade da Bolívia e atualmente estava fazendo internato em um hospital na Argentina.

